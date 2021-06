Beim Heilig-Blut-Fest in Burgwindheim hat Erzbischof Ludwig Schick auf „moralische Immunschwäche“ und „Mangel an Antikörpern gegen die Versuchung zum Bösen in unserem persönlichen und gesellschaftlichen Leben“ hingewiesen. Als Beispiel nannte er die Korruption beim Maskenkauf und den Betrug bei der Abrechnung von Corona-Tests. Auch die Missbrauchsfälle in der Kirche , Veruntreuung von Finanzen, Fake News und Beleidigungen in den Medien machten deutlich, dass das moralische Immunsystem gestärkt werden müsse. Die Verehrung des Blutes Christi könne dabei helfen, sagte Schick am Donnerstag.

Das Heilig-Blut-Fest wird in Burgwindheim am Donnerstag nach Fronleichnam gefeiert. Es geht auf das Hostienwunder am Fronleichnamsfest des Jahres 1465 zurück: Ohne erkennbaren Grund war die Hostie aus der Monstranz zu Boden gefallen. Der Priester war nicht im Stande, diese aufzuheben. Abt Burkard II. kam mit seinem Konvent nach einer Woche Fasten und Gebet zur feierlichen Erhebung. Bald danach setzte die Wallfahrt ein, zwei Jahre später wurde die erste Kapelle errichtet. Der Gottesdienst wurde im Livestream gezeigt und kann angeschaut werden unter https://www.youtube.com/watch?v=TiSfA9xOWyU. red