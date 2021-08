Marion Krüger-Hundrup

Dass ein heilig gesprochener Ordensgründer aus dem 12. und 13. Jahrhundert auch heute ein Vorbild sein kann, machte Erzbischof Ludwig Schick am Sonntag im Gottesdienst in der Heilig-Grab-Kirche klar.

Als „ Apostel der Neuevangelisierung Europas“ habe der heilige Dominikus „den Glauben an Jesus Christus in Europa neu entzündet, in dem die Menschen in Friede und Freiheit, Vertrauen und Hoffnung leben können“. Dabei habe sich Dominikus zu Lebzeiten auch mit einer Kirche , vor allem mit Bischöfen , Priestern und Ordensleuten, konfrontiert gesehen, „die sich in Eigenbrötelei und Eigennutz verstrickt hatten, die sich mehr um sich selbst und ihre Interessen kümmerten als um die Seelsorge und Glaubensvermittlung“, sagte der Erzbischof .

In der Bevölkerung habe sich das Gefühl der Sinnlosigkeit und der Unzufriedenheit ausgebreitet: „Viele Menschen verfielen der Raffgier und Habsucht, andere schlossen sich der Protestbewegung der Katharer an, die ihre Mitglieder der Freiheit und der Menschenrechte beraubte“, so Schick.

In langer Tradition

Anlass dieser aktuell anmutenden Positionsbestimmung war der 800. Todestag (6. August 1221 in Bologna) des heiligen Dominikus, dem weltweit vom Dominikanerorden mit einem ganzen Jubiläumsjahr gedacht wird. Da es auch in Bamberg seit 1356 das Heilig-Grab-Kloster der kontemplativen Dominikanerschwestern gibt – 1803 im Zuge der Säkularisation aufgehoben und 1926 wiederbegründet –, stand dieses sonntägliche Dominikusfest in langer Tradition.

Die in Corona-Zeiten erlaubten Plätze in den Kirchenbänken waren voll besetzt. Die vier Dominikanerinnen, die am Kloster beheimatete Dominikanische Laiengemeinschaft und der Dominikanische Freundeskreis heilige Katharina von Siena an St. Gangolf sowie die beiden Dominikaner Pater Martin (Vechta in Niedersachsen) und Frater Gabriel (Wien) feierten natürlich mit. Und tauschten sich bei der anschließenden Begegnung der Festgäste im Klostergarten bei Eis aus der Tüte über die ausgefeilte Predigt des Erzbischofs aus.

Hatte er neben der Würdigung des heiligen Dominikus doch zu einer „Neuevangelisierung“ aufgerufen: „Wir brauchen heute Christinnen und Christen , die sich nicht narzisstisch um sich selbst drehen, sondern die vom Evangelium begeistert sind und die Botschaft Jesu in die Welt hinaustragen!“ So wie auch zur Zeit des Dominikus drehten sich derzeit viele in der Kirche zu sehr um sich selbst und ihre eigenen Befindlichkeiten und befassten sich mit Themen, die im Evangelium keine oder kaum eine Rolle spielten.

Zu viele fragten nach ihrer Relevanz in der Gesellschaft und nach ihrer Position in der Kirche , beschäftigten sich mit Strukturveränderungen, mit Geld und Gut. „Eine Kirche , die in ihrer eigenen Blase lebt, ist unwirksam für die Menschen“, beklagte Schick. Die Botschaft des Evangeliums müsse in die Welt getragen werden, so wie es der heilige Dominikus mit seinen Brüdern und Schwestern getan habe.

Das Dominikusfest begann bereits am Samstagabend mit einem gut besuchten Vortrag über „Dominikanische Berufung“, den die beiden Gast-Dominikaner P. Martin und Fr. Gabriel in der Heilig-Grab-Kirche hielten. Der Festreigen endete am Sonntag mit dem gemeinsamen gebeteten Rosenkranz und der Vesper.