Das Patronatsfest der Elisabethenkirche im Sand wird in diesem Jahr erstmals mit einer Elisabethen-Liturgie am Vorabend des Elisabethentages eingeleitet. Diese findet am Freitag, 18. November, um 19 Uhr in der Kirche statt. In dieser Liturgie , die von Frauen aus der Elisabethengemeinde vorbereitet und gestaltet wird, sollen Leben und Wirken Elisabeths betrachtet werden. Die neuen Kirchenfenster des Künstlers Markus Lüpertz werden hierbei die Vita und Spiritualität der Heiligen auch noch einmal aufstrahlen lassen. Im Anschluss wird zu einer Agape im Innenhof des „Sandschlössla“ eingeladen.

Der Erlös der im Gottesdienst eingesammelten Kollekte soll an ein Projekt „Hilfe für ukrainische Frauen und Kinder“ gehen. Am Samstag, 19. November, dem eigentlichen Elisabethentag, wird dann in der wöchentlich stattfindenden Abendmesse um 18.30 Uhr zum einen Elisabeths Wirken als Aufruf zur Wachsamkeit betrachtet. Zum anderen wird der inhaltliche Akzent der Verkündigung das Thema „Schöpfung“ in Zeiten von Klimawandel spirituell und politisch beleuchten. Am Ende der Messe erfolgt eine kleine „Elisabethenprozession“ hinaus auf die Sandstraße. red