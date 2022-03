Ehre wem Ehre gebührt: Bei der Aushändigung des Bundesverdienstkreuzes würdigte Oberbürgermeister Andreas Starke das außergewöhnliche Engagement von Heinrich „Dobro“ Dobrzanski, der in seinem „zweiten Zuhause“, dem Dientzenhofer-Gymnasium, mehr als fünf Jahrzehnte Schulgeschichte geschrieben hat und immer noch verfasst, obwohl er bereits im Sommer 2011 in den gesetzlichen Ruhestand versetzt wurde.

In gleichem Atemzug betonte Starke, der mit „Dobro“ auch in Freizeitmannschaften gemeinsam am Ball war, dessen „exzellenten Ruf“ als einer der erfolgreichsten Betreuer von Basketball-Schulteams auf Landes- und Bundesebene. In Zahlen ausgedrückt: vier Bundestitel, fünf weitere „Stockerl“-Plätze und an die 30 Landessiege. Dem „echten Vorbild“ attestierte der OB sportlichen Sachverstand, dynamische Motivationskraft und einen absoluten Willen zum Erfolg („Basketball war und ist Ihr Leben!“).

Der heute 77-Jährige, der jahrein jahraus nach wie vor basketballbegeisterte Schüler um 7 Uhr morgens in der DG-Halle trainiert, zeigte sich einerseits hoch erfreut über die Auszeichnung, andererseits sollten seiner Meinung nach die vorgetragenen lobenswerten Eigenschaften eigentlich zum Anforderungsprofil jeder Lehrkraft gehören. „Mir sind die Meistertitel nicht so wichtig, so dass ich kein echtes Highlight hervorheben kann. Weitaus wertvoller für mich ist die Anerkennung durch die Schüler und Spieler. Ich habe das Gefühl, dass die Jugendlichen bei mir gut aufgehoben sind. Und es steckt auch ein gewisses Maß an Egoismus dahinter, denn diese Art der Wertschätzung durch den Sport und Unterricht hält mich jung“, gibt sich der Geehrte bescheiden.

Schöne Grüße vom Opa

Ins Schwärmen gerät er auch, wie er als „Nichtsportler“ – er unterrichtete Chemie/Biologie und bildete als Seminarlehrer Generationen von Referendaren aus – über 40 Mal am Skikurs teilnahm, viele Schüler und auch Flüchtlinge mit Nachhilfeunterricht unterstützte und von den jetzigen Schülern „schöne Grüße von meinem Opa “ ausgerichtet bekommt. Es sind die pädagogischen Fähigkeiten, die mit der Sportaffinität das Spezielle des Immer-Noch-DG-lers ausmachen. Wenn Lehrkräfte in Mutterschutz, Erziehungsurlaub sind oder krankheitsbedingt ausfallen, „Dobro“ steht zur Verfügung.

Dass bei einem derartigen Anlass auch die persönlichen Sportereignisse zur Sprache kommen, ist klar. Bei den Korbjägern spielte er nur im Bezirk (VfL Jahn) und bis 2017 in einer Freizeitmannschaft, „schlitterte“ aber schon frühzeitig nach einem Trainer-Ausfall in die Betreuer-Funktion; vor gut 30 Jahren übernahm er das Basketball-Kommando am DG.

In Sportlerkreisen machte sich Heinz Dobrzanski besonders als Fußballer einen Namen: „Ich war kein guter Techniker, eher ein Zerstörer und beim Kopfball stark.“ Drei Jahre Bayernliga beim FC Bamberg , vom 1:0-Sieg gegen Haßfurt mit dem legendären „Luggi“ Müller spricht er noch heute mit großer Freude .

Die große Ehre, die die Bayerische Staatskanzlei für Dobrzanski initiierte, wurde mit „Dobro“ einer Lehrkraft zuteil, die „außergewöhnliches Format“ (Starke) besitzt und die ungeachtet der vielen Titel auf dem Parkett immer auf dem Boden blieb. Der unermüdlich aktive Pensionist hat in Bamberg dicke Kapitel zugleich der Schul- und Sportgeschichte geschrieben. Er wird auch weiterhin früh morgens die DG-Halle aufschließen und im Klassenzimmer stehen – nicht nur bis zu seinem 78. Geburtstag Ende Mai.