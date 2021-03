Michael Memmel

Halten Sie sich besser gut fest, diese Information wird ihr Leben auf den Kopf stellen: Web-Seiten aus der Oberpfalz sind die schnellsten in ganz Bayern! Im Durchschnitt sind sie nach 1,89 Sekunden im Internet-Browser geladen. Wer hätte das gedacht? Hingegen benötigen Seiten aus dem gemütlichen Oberfranken 0,19 Sekunden länger - aus dem vor sich dahinschleichenden Unterfranken sogar satte 0,36 Sekunden. Das hat eine groß angelegte Studie einer Digitalisierungsberatung ergeben. Überlegen Sie mal, wenn Sie im Monat 100 Web-Seiten öffnen, vergeuden Sie auf oberfränkischen Homepages ganze 19 Sekunden mehr kostbare Lebenszeit mit dem Mauszeiger im Wartemodus. Drücken wir es aus patriotischer Sicht lieber positiv aus: Sie gewinnen 19 Sekunden Entschleunigung und Ruhe. Also los, klicken Sie sich zur Entspannung mit strassenbahn-bamberg.de, bienen-leben-in-bamberg.de und Co.!