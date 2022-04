In Zusammenarbeit mit dem Verein C.A.R.M.E.N. Centrales Agrar-Rohstoff-Marketing- und Energie-Netzwerk e.V.) bietet die Klima- und Energieagentur Bamberg am Mittwoch, 6. April, ab 17.30 Uhr ein Online-Seminar zum Thema „energetische Gebäudemodernisierung“ an. Was ist möglich? Was zu beachten? Gibt es Fördermittel? Der Vortrag richtet sich insbesondere an Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie an alle fachlich und inhaltlich Interessierten. Teilnehmer können auch Fragen an den Referenten stellen. Um Anmeldung unter https://www.klimaallianz-bamberg.de/veranstaltungen/informationsveranstaltungen/ wird gebeten. red