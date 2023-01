Am vergangenen Wochenende fand die 20. Immobilienmesse Franken in der Brose-Arena statt. Über 130 Aussteller informierten die mehr als 3500 Besucher an den beiden Messetagen über Themen rund um Immobilien. Im Betongold-Vortragsforum fanden über 20 sehr gut besuchte Vorträge statt.

Oberbürgermeister Andreas Starke und Landrat Johann Kalb eröffneten am Samstag die Messe gemeinsam mit dem Hauptsponsor-Vertreter Johannes Arndt von der Firma PolarLife Haus und den beiden Geschäftsführern vom Messeteam Bamberg , Steffen Marx und Wolfgang Heyder. Sie betonten die Bedeutung von Messen für die regionale Wirtschaft am Standort Bamberg . Bezüglich der energetischen Sanierung würden die ausstellenden Firmen in den nächsten Jahren sehr viel zu tun haben, prognostizierte der Landrat.

Altersgerecht bauen

Immobilienbesitzern, Kapitalanlegern und angehenden Bauherren war die Immobilienmesse Franken somit erneut ein aktueller Wegweiser in der Immobilienbranche.

Das Sonderthema „Altersgerecht bauen & sanieren, Klima, Energie, In- und Outdoor-Living, Sicherheit & Einbruchschutz“ rundeten das Angebot ab. Es präsentierten sich Makler mit einer Vielzahl von aktuellen Angeboten, Bauträger, Architekten, Fertighausanbieter, Baustoffhändler und Handwerker, Banken und Spezialisten für Finanzierung und Fördermittel.

Solar, Photovoltaik, Erdwärme , Wärmepumpen und kontrollierte Wohnraumlüftung, ökologisches Bauen, Heizungs- und Schwimmbadtechnik, Rohr- und Kanaltechnik, Wasseraufbereitung, Holzhäuser aber auch zum Beispiel innenliegende Aufzüge und Treppenlifte waren weitere Themen des umfangreichen Angebots der Aussteller . Ergänzend dazu sorgten über 20 kompetente Referenten im großen Betongold-Vortragsforum für zusätzliche Informationen.

Themen waren neben diversen Immobilienstrategien auch Nutzung von Erdwärme , Sanierung feuchter Wände, gesundes Heizen, erbrechtliche Entwicklungen, ökologische Dämmung und Eigenstromsysteme im Neubau mit Brennstoffzelle oder Wärmepumpe, Photovoltaik und Stromspeicher.

Gelungener Verlauf

Steffen Marx, Geschäftsführer des Messeteams Bamberg , zeigte sich mit dem sehr gelungenen Verlauf der diesjährigen Messe durchaus zufrieden.

Eine wieder steigende Besucheranzahl, diese auch ausnahmslos sehr interessiert und konkret, hätte intensive Gespräche mit den Ausstellern geführt und somit seien die Aussteller zufrieden gewesen.

Es herrschte gute Stimmung und die Menschen freuten sich wieder, sich ohne Einschränkungen informieren zu können. Nun beginnen bereits die Planungen für die nächste Messe im kommenden Jahr, die dann zum 21. Mal wieder in Bamberg stattfinden wird. Termin ist dann auch wieder das letzte Wochenende im Januar. red