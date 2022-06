Die Orgelmatineen in der ehemaligen Kloster- und heutigen Pfarrkirche erfreuen sich seit 30 Jahren sehr großer Beliebtheit. Umso größer ist die Freude, dass nach zwei Corona-Jahren endlich wieder Orgelmusik in der Klosterkirche stattfinden kann. Zur ersten Matinee am Sonntag, 12. Juni, lässt Christian Büttner aus Nürnberg (bei freiem Eintritt) die Seuffert-Woehl-Orgel erklingen.

Markus Blomenhofer spielt seit seinem neunten Lebensjahr Orgel. Er ist kein Unbekannter am Obermain, denn er spielte schon öfter in der Stiftskirche, so auch am 19. Juni.

Mit geistlicher Orgelmusik erfreut am Sonntagvormittag, 26. Juni, Manuel Höppner die Besucher. Das Nachwuchstalent aus Unterneuses spielt an der berühmten Seuffert-Woehl-Orgel.

Am Sonntag, 3. Juli, beginnt in der Stiftskirche eine Matinee mit dem Studienrat und Kirchenmusiker Axel Stumpf aus Schmölz. Neben seiner Tätigkeit als Lehrer arbeitet er als Kantor und Organist in den Dekanaten Kronach und Michelau regional.

Seit vielen Jahren hört man Axel Stumpf zu verschiedenen Anlässen an der Orgel in Kloster Banz . Margaretha Hürholz, eine deutsche Konzertorganistin und emeritierte Professorin für künstlerisches Orgelspiel an der Hochschule für Musik in Köln, gastiert am 10. Juli in der Klosterkirche.

Das Naturtalent Markus Ritzel hat sich zu einem der Großen in der Orgelwelt entwickelt, am Sonntagvormittag, 17. Juli, können sich die Zuhörer davon überzeugen. Ritzel studierte Kirchenmusik, künstlerisches Lehramt für Gymnasium und Musiktheorie an der Hochschule für Musik in Würzburg. Neben seiner Assistenz an der Augustinerkirche in Würzburg ist er seit 2018 als Dozent in den Fächern Tonsatz, Gehörbildung und Schulpraktisches Klavierspiel an den Musikhochschulen in Düsseldorf, Leipzig und Würzburg tätig. Der junge Neuenseer Markus Ritzel war einst Schüler des Basilikaorganisten Georg Hagel.

Am 24. Juli gastiert der in Bayreuth geborene Volker Linhardt in der Klosterkirche. Er studierte nach dem Abitur an der Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth und an der Musikhochschule in Lübeck mit abschließendem B- und A-Examen für Kirchenmusik. Neben musikwissenschaftlichen Studien an der Universität Hamburg absolvierte er ein Orgel- und Improvisationsstudium am Königlichen Konservatorium Den Haag/Amsterdam. Es folgten Meisterkurse über Improvisation und Orgel. Seit 2010 ist Volker Linhardt Kantor an St. Marien in Rendsburg (Schleswig-Holstein).

Der Organist Tjeu Zeijen aus Kerkrade ist am 31. Juli zu Gast in Kloster Banz . Der Niederländer studierte Kirchenorgel am Maastrechter Konservatorium. Im Jahr 1979 wurde Tjeu Zeijen mit dem Prix d’Exellence für Orgel ausgezeichnet. Er ist heute Dozent an der Kerkrade Music School, Stadtorganist von Kerkrade und Organist und Dirigent der Augustinuskirche in Geleen. Tjeu Zeijen gibt regelmäßig Konzerte, unter anderem in Spanien, Estland und Deutschland. In Franken ist er als Mitglied des Ensembles „Consortium Musicum“ bekannt.

Am 25. September ab 17 Uhr findet ein festliches Konzert in der Klosterkirche Banz mit Ronja Dittmar (Barocktrompete) und Katharina Pfretzschner (Orgel) statt.

Die Konzerte zur Orgelmatinee mit den Organisten und Meistern ihres Fachs beginnen um 11.30 Uhr und dauern etwa 30 Minuten. Der Eintritt dazu ist frei, allerdings wird um eine Spende gebeten. Dadurch wird die Finanzierung der Konzerte gewährleistet. gkle