Nach zweijähriger Zwangspause spielt die Theatergruppe der KAB wieder im Pfarrheim in Litzendorf . Die Gruppe spielt in diesem Jahr eine Verwechslungskomödie in drei Akten. „Patchworklawine“ heißt das Stück.

Ob eine alte Berghütte der richtige Ort dafür ist, damit Laura wieder eine Mama und Tim wieder einen Papa bekommen, ist nicht sicher, kommen doch noch allerlei andere Leute zu Silvester zur Hütte.

Die Rollen in dem amüsanten Stück übernehmen dieses Jahr Peter Herold, Roswitha Frank, Albert Knoblach, Volker Bleier,

Andrea Götz, Michael Götz, Otmar Brehm, Gisela Herbst, Christine Zwosta, Simon Kunzelmann, Dalibor Simicic, Waltraud Kunzelmann und Daniela Fischer. Die Regie führt Albert Knoblach.

Aufführungen finden am 28. Januar sowie am 3. und 4. Februar jeweils um 19 Uhr und am 29. Januar bzw. 5. Februar um 17 Uhr statt. Karten gibt es im Vorverkauf im Schnäppchen-stadl in Litzendorf (Geisfelder Str. 1) ab dem 16. Januar und an der Abendkasse im Pfarrheim Litzendorf . red