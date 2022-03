Die Jury hat entschieden: Elias Haas ist der beste Vorleser des Landkreises Bamberg . Er gehört zu den 555 besten Vorlesern Deutschlands, die nun auf Bezirksebene weiter um die Wette lesen werden.

Der Regionalentscheid des 63. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels wurde vom Kreisjugendring Bamberg-Land organisiert. Wie im Vorjahr begegnete der Wettbewerb den Pandemiebedingungen flexibel, so dass er trotz Corona weiterlaufen kann: Die sechs Schulsieger des Kreises konnten ihren Vorlesebeitrag bis zum 10. Februar aufzeichnen und über das Video-Portal des Wettbewerbs hochladen. Eine fünfköpfige Jury bewertete alle Video-Beiträge.

Trotz der Umstände lasen alle Teilnehmer auf hohem Niveau und zeigten, dass sie große Freude an ihren Büchern hatten. Am Ende musste die Jury natürlich einen Sieger festlegen und das war Elias Haas von der Realschule Ebrach. Er konnte sich durch seinen besonders lebendigen Vortrag eines sehr anspruchsvollen Textes aus dem Buch „Schwarzes Glas“ von Hendrik Lambertus von den Konkurrenten abheben. Auf Platz zwei kam Denise Sörgel von der Mittelschule Hirschaid, Dritter wurde Tim Eichhorn von der Mittelschule Hallstadt. Für den Sieger geht es beim Bezirksentscheid spannend weiter. Hier wird er sich schon bald mit den besten Leseratten aus ganz Oberfranken messen müssen. Bis hin zum Bundesfinale wird das Teilnehmerfeld weiter eingeengt, ehe in Berlin der schulübergreifend beste Vorleser der sechsten Klassen gekürt wird.

Alle Teilnehmer erhalten Urkunden und Buchpreise. Die Sparkasse Bamberg hat wieder Preisgelder für die ersten drei Plätze gestiftet, die in Form von gefüllten Geldbeuteln überreicht werden. red