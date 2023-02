Gesellschaftlicher Zusammenhalt bedeutet für Elflein, Verantwortung zu übernehmen. Auch in diesem Jahr ist es dem Bamberger Familienunternehmen ein zentrales Anliegen, Menschen in Not unter die Arme zu greifen. Mit einer Spende von insgesamt 10.000 Euro konnten im Rahmen der jährlichen Elflein-Weihnachtsaktion drei Hilfsorganisationen, davon zwei aus Bamberg , unterstützt werden.

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit stellt Elflein seinen Kunden und Geschäftspartnern seine drei Weihnachtssterne vor. Diesmal fiel die Wahl auf das „Seniorenbüro Nothelfer“ des BRK Bamberg , den „Mosaik Leipzig“ und das Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt aus Bamberg . Auf einer eigens dafür eingerichteten Homepage gab es bis Weihnachten die Möglichkeit, für die Organisationen

zu voten.

Für den geschäftsführenden Gesellschafter Rüdiger Elflein ist die Weihnachtsaktion ein Herzensprojekt. „Für mich bedeutet Nachhaltigkeit nicht nur das Schützen unseres Planeten, sondern auch soziale Verantwortung. Deshalb fördern wir bereits seit einigen Jahren regionale und globale Projekte im Sinne der Nachhaltigkeit“, erklärt Elflein die Spendenaktion .

In den vergangenen Jahren wurden mehr als 100.000 Euro an soziale Einrichtungen gespendet.

Ergebnis der Weihnachtsaktion

Jedes der drei Hilfsprogramme bekommt einen Teil der 10.000 Euro . In diesem Jahr wurde das

Geld wie folgt aufgeteilt: 6200 Euro erhielt das Kinderhospiz Sternenzelt Bamberg ; 2600 Euro gingen an das BRK-Bamberg-Seniorenbüro Nothelfer; 1200 Euro wurden Mosaik Leipzig gespendet. red