Herabfallende Eisplatten von Aufbauten von drei Sattelzügen beschädigten am Montagvormittag auf der A 70 und der A 73 drei nachfolgende Fahrzeuge. Bei Eltmann in Fahrtrichtung Bamberg löste sich eine Eisplatte vom Dachaufbau eines Sattelaufliegers und prallte in die Frontscheibe einer dahinter fahrenden Sattelzugmaschine. Der Sachschaden an der Scheibe wird von der Polizei auf rund 3000 Euro geschätzt. Auf der A 73 bei Buttenheim in Richtung Süden ereignete sich das gleiche Szenario. Hier wurde die Frontscheibe eines nachfolgenden BMW getroffen und erhebliche beschädigt. Der Sachschaden in diesem Fall summierte sich auf rund 2000 Euro.

Bei Kemmern in Richtung Norden wurde auf die gleiche Weise die Frontscheibe eines Seat getroffen und zerstört . Hier entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. In allen drei Fällen hielten die Frontscheiben den heranfliegenden Eisbrocken stand und wurden nicht durchschlagen, so dass glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen waren. pol