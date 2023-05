Auf einem „ Hochzeitstanz “, wie er früher üblich war, haben sich Alfred und Lissy Utz, geborene Lamprecht, in Stappenbach (Gemeinde Burgebrach) einst kennengelernt. 1958 schlossen die beiden jungen Leute den Bund fürs Leben. Jetzt, 93 und 87 Jahre alt, konnten die Eheleute ihre „ Eiserne Hochzeit “ feiern.

Die in Unterharnsbach geborene und aufgewachsene junge Frau heiratete nach Sambach in die Landwirtschaft ihres Mannes Alfred ein. Schon bald erledigte sie fast alle Arbeiten auf dem Hof selbständig, denn der junge Familienvater war bei einem Bamberger Unternehmen im Straßenbau beschäftigt. Besonders gerne arbeitete die junge Frau mit dem Traktor: „Bulldog fahren war mein Leben“, erzählte sie vor fünf Jahren an ihrer diamantenen Hochzeit . Zwei Kinder erblickten das Licht der Welt. Sie ließen die Familie um drei Enkelkinder wachsen. Heute gehören noch zwei Urenkelkinder dazu. Trotz der vielen Arbeit fand die Hausfrau und Mutter noch Zeit für ihre Lieblingsbeschäftigungen Kochen, Backen und Stricken. Alfred Utz war sein Leben lang „ein Holzwurm“, wie seine Frau sagt. Er sorgte eigenhändig für sein Brennholz. Diese Arbeit musste er allerdings vor einigen Jahren aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Alfred Utz ist der älteste Einwohner der Ortschaft Sambach . In der Altgemeinde war er drei Perioden lang Mitglied des Gemeinderats unter Bürgermeister Dotterweich. Evi Seeger