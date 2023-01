Den 65. Hochzeitstag beziehungsweise ihre eiserne Hochzeit feierten kürzlich Georg und Herta Popp aus Erlau . Kennengelernt hat sich das Jubelpaar beim Faschingstanz in Rentweinsdorf. Seit der Hochzeit im Januar 1958 bewirtschafteten die Eheleute den Bauernhof in Erlau . 1967 zogen sie mit den damals vier Kindern und Großeltern in ein neu gebautes Wohnhaus auf dem Hofgrundstück.

Auch nach der Hofübergabe an Sohn Rainer verbringen Georg und Herta hier ihren Lebensabend.

Es gratulierten fünf Kinder, dreizehn Enkel und zehn Urenkel. Den Glückwünschen schlossen sich Pfarrer Simon Meyer und Bürgermeister Mario Wolff an. red