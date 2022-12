Der Ortsteil Weiher in der Gemeinde Viereth-Trunstadt soll ein neues Ortszentrum bekommen. Der Gemeinderat befasste sich deshalb in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr mit dem geplanten Bauvorhaben. Ein Bürgerhaus in Kombination mit einer Feuerwehrhalle und einem Dorfplatz soll gebaut werden.

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) und dem Architekten Reiner Schröbel wurden die einzuhaltenden Vorgaben geprüft. Bürgermeisterin Regina Wohlpart führt aus, dass das ALE als Fördermittelgeber bestimmte Vorstellungen sowie ein starkes Mitspracherecht zur baulichen Ausführung hat.

Der ländliche Charakter mit der fränkischen Bauweise sowie bestimmte funktionale Aspekte sind vorgegeben.

Treppe nach Außen verlegt

Im Außenbereich sollen Parkplätze mit Freiflächen zum Rangieren, eine Brunnenanlage, mehrere Fahrradstellplätze, ein Spielplatz und eine Bushaltestelle auf der Rückseite des Gebäudes untergebracht werden. Der Plan für den Innenbereich beinhaltet den Stellplatz für das Einsatzfahrzeug, einen Gemeinschaftsraum mit Küchenzeile, Lager- und Abstellflächen sowie sanitäre Anlagen. Eine Treppe zum Obergeschoss ist aus Platzgründen in den Außenbereich verlegt worden. Unter der soll auch eine Wärmepumpe Platz finden können.

Für die Beheizung der Feuerwehrgarage ist zusätzlich eine kleine Pelletheizung vorgesehen. Eine Photovoltaikanlage ist für die Energieversorgung geplant.

Der Gemeinderat überlegte zusammen mit dem Architekten, welche Änderungen sinnvoll wären, um Optik und Funktionalität optimal zu gestalten. Einzig die Glascontainer störten das Gesamtbild, diese möchte man nach Möglichkeit verlagern.