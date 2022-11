Der beliebte Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann ist auch 2022 mit einer neuer Live-Show auf Tournee . Am Mittwoch, 9. November, steht er um 19 Uhr in der Konzert- und Kongresshalle (Hegelsaal) auf der Bühne.

In seinem aktuellen Buch „… und eine Prise Wahnsinn“ erzählt Alexander Herrmann erstmals aus seinem Leben – und aus seiner Küche. Er führt den Leser zurück zu den Anfängen im beschaulichen oberfränkischen Wirsberg, wo er seine einzigartige Karriere als Spitzenkoch startete und zu einem der beliebtesten TV-Köche Deutschlands wurde.

Vom Buch auf die Bühne

Was er in dem Buch amüsant und anekdotenreich schildert, bringt er in seinem neuen Live-Programm ebenso charmant und witzig auf die Bühne.

Tickets gibt es unter s-promotion.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. red