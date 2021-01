Ein Einbruchsversuch in Merkendorf scheiterte, so dass der Unbekannte unverrichteter Dinge wieder von Dannen zog. Zwischen Sonntagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 6.30 Uhr, versuchte ein Einbrecher das Schloss eines Hoftors sowie die Kellertüre eines Anwesens in der Autostraße aufzubohren und richtete dabei einen Schaden von rund 100 Euro an. pol