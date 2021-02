Zwischen 26. Januar und 2. Februar haben Unbekannte versucht, in ein Geschäft in der Hauptwachstraße einzubrechen. Mit einem unbekannten Werkzeug versuchten der oder die Täter, die Tür aufzuhebeln, außerdem wurde noch ein Schaufenster in Mitleidenschaft gezogen. Der Einbruch scheiterte vermutlich durch die Dreifachverriegelung und das eingebaute Sicherheitsglas, weshalb lediglich Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Die Polizei bittet um Hinweise.

Fahrraddieb wird in Carport fündig

Am vergangenen Samstag zwischen 13 und 14 Uhr wurde aus einem Carport in der Maria-Ward-Straße ein hochwertiges Mountainbike der Marke Canyon gestohlen . Das schwarze Rad ohne Schutzbleche mit einer 26-Zoll-Mountainbike-Bereifung, einem schwarzen Sportsattel und einer 28-Gang-Kettenschaltung hat noch einen Zeitwert von etwa 2000 Euro.

Radfahrer kommen

sich in die Quere

Bamberg — Am Adenauer-Ufer stießen am Mittwoch gegen 6.40 Uhr zwei Fahrradfahrer frontal zusammen. Der 21-jährige Mann und die 28-jährige Frau verletzten sich durch den Sturz nur leicht.

Handfester Streit

unter Frauen

Am Mittwochabend kurz vor 18.30 Uhr gerieten zwei junge Frauen in einer Wohnung in der Gartenstadt in einen handfesten Streit . Eine 24-Jährige besuchte ihre 26-jährige Bekannte in der Wohnung und sei dabei unvermittelt ausgerastet und habe auf ihre Bekannte eingeschlagen. Zudem soll sie ihre Bekannte noch mit einer Wodkaflasche geschlagen haben, weshalb diese sich leicht verletzte. Beide Beteiligten waren erheblich alkoholisiert oder standen unter Drogeneinfluss. Die Angreiferin muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. pol