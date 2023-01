Das Jüdische Lehrhaus Bamberg in Kooperation mit der Willy-Aron-Gesellschaft Bamberg und der Deutsch-Israelischen Arbeitsgemeinschaft Franken laden zu einer mehrteiligen Vortragsreihe in der IKG-Bamberg ein. Das Thema lautet „Zwischenzeiten – ein Werkstattprojekt, Einblicke in die IKG-Bamberg vor ihrer Auslöschung“. Referentin ist Maria S. Becker

Erster Termin noch im Januar

Die ersten zwei Termine zum Thema „Orte“ finden am 19. Januar und am 9. Februar jeweils um 19 Uhr in der IKG Bamberg statt. Die mehrteilige, bebilderte Vortragsreihe erzählt von Orten und von Menschen in und um Bamberg und und den ehemaligen jüdischen Gemeinden. Der Eintritt ist frei. Der Saal hat Platz für ca. 50 Personen. red