Als das größte deutsche Schachtalent der Nachkriegszeit hat Helmut Pfleger als Spieler und später als beliebter Fernsehmoderator von allen Schachturnierplätzen der Welt berichtet. So kompetent und amüsant über das königliche Spiel schreiben kann auch nur der Schachgroßmeister, der in Bamberg aufgewachsen und aktiv beim Schachclub 1868 war. Später ließ sich Helmut Pfleger als Facharzt für Innere Medizin und Psychotherapie in München nieder.

Die Welt des Schachs

Seit nunmehr 40 Jahren begeistert er mit seiner wöchentlichen Kolumne im Zeit-Magazin aus Hamburg alle Schachliebhaber, weil er – wie der Verlag betont – die Welt des Schachs bunt und vielfältig darstellt, sei es aus medizinischer, psychologischer, wettkampftaktischer, strategischer, ästhetischer, kultureller, historischer oder welcher Sicht auch immer.

Die Edition Olms hat nun in einem Buch die 160 amüsantesten Schachaufgaben mit wissenswerten Geschichten verbunden und mit überraschenden Lösungen zusammengefasst herausgegeben. Wer also die tiefsinnigsten Kombinationen oder die schrecklichsten Reinfälle der besten Schachspieler der Welt nacherleben will, gewürzt mit den köstlichen Kommentaren des Autors, kann mit diesem Buch in das vielseitigste und tiefsinnigste Spiel, das die Menschheit kennt, eintauchen.

Wer Helmut Pfleger kennt, der weiß, dass er in jungen Jahren zwei kluge Entscheidungen getroffen hat: Er ist trotz seines einmaligen Talents nicht den steinigen und trainingsreichen Weg der Profi-Schachmeister gegangen, und er hat die mögliche Nachfolge seines Vaters als Inhaber einer großen Arzneimittelfabrik ausgeschlagen, um neben dem Beruf noch Freizeit zu haben für Spiel, Spaß und Sport und soziales Engagement.