Im Endspiel des 45. Pfingstcups, dem Bamberger Traditionsturnier für Basketball-Freizeitmannschaften, hat die Mannschaft „Just Do It“ in einem spannenden Endspiel den Vorjahressieger „Toon Squad“ mit 59:51 besiegt. Im Spiel um den dritten Platz besiegte der frühere Pfingstcupsieger „Renners Räubers“ laut Pressemitteilung die Mannschaft „Seven Hillz“.

Das Turnier verlief harmonisch und das schöne Wetter trug zur guten Stimmung bei. Es gab viele interessante Begegnungen, teilweise auf gewohnt hohem Niveau, wobei sich der Kreis der Favoriten wieder erwartungsgemäß durchsetzte. So war die Endspielpaarung „Toon Squad“ gegen „Just Do It“ keine große Überraschung. Die Partie begann allerdings schleppend: Zwei Minuten lang erst einmal erfolglose Korbversuche auf beiden Seiten. Dann aber zeigte die aggressive Mann-gegen-Mann-Verteidigung von „Toon Squad“ Wirkung. So kam das Team zu einem 7:0-Start. Erst nach vier Minuten erschienen die ersten Punkte auf dem Scoreboard für „Just Do It“ durch einen Drei-Punkte-Wurf. Dann immer wieder gelungene Spielzüge des Teams, aber „Toon Squad“ behielt durch ein ausgewogenes Spiel und starkes Rebounding stets die Oberhand. So führten sie zur Halbzeit mit 27:19. Beim Start der zweiten Halbzeit sah alles danach aus, als ob „Toon Squad“ ganz selbstverständlich den Titelerfolg aus dem Vorjahr wiederholen könnte. Aber die Gegner ließen sich nicht beirren und verkürzten nach und nach den Punkteabstand. Angefeuert von der Mehrheit der Zuschauer steuerte dann „Just Do It“ dem 59:51-Sieg entgegen. red