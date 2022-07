Der Ottobrunnen ist Teil des Naturlehrpfades in Melkendorf . Der im Jahr 1959 erbaute Brunnen, dessen Name nicht etwa auf einem Heiligen beruht, sondern dem Otter gewidmet ist, wurde 2008 vom Obst- und Gartenbauverein Melkendorf restauriert.

Nach vierzehn Jahren war der hölzerne Brunnentrog nun aber verwittert und unansehnlich geworden. Der heimische Künstler Dietmar Dorscht schuf daher ein neues kunstvolles Wasser-becken aus Eiche.

Bezug zur Umgebung

Ein geschnitzter Otter, Feuersalamander und als Wasserlauf ein Froschmaul – da ein benachbarter Felsen so genannt wird – stellen den Bezug zu Namen und Vorkommen in der Natur her. Für eine längere Haltbarkeit wurde nach der Idee von Dietmar Dorscht eine Edelstahlwanne von Stefan Arellano kunstvoll mit dem Eichentrog verbunden. Stahlmanschetten von Georg Behr halten den Trog zusammen.

Im Vorfeld hatte sich die Bayerische Staatsforstverwaltung bereiterklärt, die Kosten für die Edelstahlwanne zu übernehmen. Die übrigen Kosten übernahm der Obst- und Gartenbauverein. Alle beteiligten Handwerker, die „Pfleger“ des Brunnens und die Vorstandschaft des OGV haben sich vor kurzem zu einer Übergabestunde zusammengefunden.

Dank für jahrelange Pflege

Der Leiter des Forstbetriebs Forchheim, Stefan Keilholz, dankte allen Beteiligten am neuen Brunnen und auch dem OGV für die jahrelange Pflege und Fürsorge für diesen besonderen Ort. Nur wenn eine gut funktionierende Dorfgemeinschaft dahinterstehe, wären auch solche Werke nachhaltig.

Die geschmackvolle Gestaltung des Brunnens spiegele den Respekt vor dem Wasser wider, das am Geisberg so selbstverständlich sprudelt, aber vielerorts Mangelware sei.

Bürgermeister Wolfgang Möhrlein bedankte sich besonders beim Künstler für dieses außergewöhnliche Werk, das sicher vielen Kindern und Erwachsenen Freude bereiten werde und seinesgleichen suche. In dieser Form habe er noch keinen Brunnen gesehen. Die Melkendorfer seien eben für solche Überraschungen gut. Katrin Schnabel, als Betreuerin des Naturerlebnispfades war ebenfalls sehr von dem neuen Schmuckstück angetan.

Besonderes Geschenk

Der ab dem kommenden Oktober für das Revier neu zuständige Förster, Sebastian Feulner, freute sich besonders über das „Willkommensgeschenk“ der Melkendorfer. Dietmar Dorscht bedankte sich bei allen Mitwirkenden und bei Klaus Leicht und Gerhard Pickel, die ihm Platz und Gerätschaften zum Arbeiten zur Verfügung gestellt hatten. Der Obst- und Gartenbauverein ist stolz darauf, dass für diesen mystischen Platz wieder ein wunderschöner Beitrag geschaffen werden konnte. red