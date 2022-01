Mit 1811 Neuinfektionen pro Woche meldete der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg am Dienstag einen neuen Höchstwert seit Pandemiebeginn. Diese Entwicklung spiegele sich in den Inzidenzwerten, bisher jedoch nicht in den Kliniken wider. Dort sind derzeit 14 Patienten mit Corona in Behandlung, sechs hiervon intensiv.

In der zweiten Februarhälfte wird auch dem Impfzentrum Bamberg der Proteinimpfstoff von Novavax zur Verfügung stehen. Dieser soll zunächst für diejenigen noch nicht geimpften Personen eingesetzt werden, die in Einrichtungen beschäftigt sind. red