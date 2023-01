Als guter Katholik könne er zunächst mit der Seligsprechung schon zu Lebzeiten zufrieden sein, lacht Gerhard Seitz auf, als ihm angesichts der Lobeshymnen von Kollegen die frühe Heiligsprechung in Aussicht gestellt wird. „Die Reihenfolge muss eingehalten werden“, meint der für seinen tiefgründigen Witz und Humor bekannte Mediziner und CSU-Stadtrat schmunzelnd.

Tatsächlich überbieten sich Weggefährten in ihren Würdigungen von Professor Dr. med. Gerhard Seitz, der seit 1991 das Institut für Pathologie am Klinikum Bamberg geprägt hat. Mit Beginn des neuen Jahres startet der 68-Jährige nun in den Ruhestand. Wer diesen vitalen Mann gut kennt, weiß nur zu gut, dass es eher ein Unruhestand wird. So wolle er weiterhin als „Konsiliararzt bei Engpässen im Institut“ aushelfen oder die vom ihm begründeten Morphologietage weiterführen sowie noch einmal eine Karikaturenausstellung initiieren, wie er sagt. Auch politisch könne es mehr für ihn zu tun geben, blickt Seitz voraus. Wassersport und sein Sennenhund namens Goya halten ihn ohnehin auf Trab.

Der Traum vom Landarzt

Der Lebenslauf des gebürtigen Gerolzhofeners, der in Wiesenthau im Kreis Forchheim aufwuchs und zur Schule ging, ist eine imponierende Auflistung von akademischen und ärztlichen Stationen sowie Auszeichnungen für wissenschaftliche Arbeiten. Dabei habe er während seines Medizinstudiums in Erlangen-Nürnberg und Tampico in Mexiko davon geträumt, Hausarzt in der Fränkischen Schweiz zu werden, erzählt Seitz. Also so ein richtiger Landarzt , der „mit dem Pferd zu seinen Patienten reitet“.

Doch es sollte anders kommen: Sein Forscherdrang ließ Gerhard Seitz in der Pathologie sein optimales Fach finden. „Ich wollte wissen, was die Ursache der Krankheit ist und Krankheiten begreifen", sagt er. Nach 200 Sektionen/Obduktionen sei er von der Pathologie nicht mehr losgekommen. Im Lauf seines Berufslebens habe er nun „die Organe einer Kleinstadt gesehen und rund 1000 Tote obduziert“. Bei aller Begeisterung für sein Fachgebiet sei ihm stets das Wichtigste gewesen, als „Lotse der Therapie“ zu wirken: „Der Pathologe legt mit fest, ob und wie therapiert wird“, erklärt Seitz.

Seinen Nachfolger als Chefarzt und Ärztlichen Leiter, Rolf Buslei, hat Seitz selbst ausgebildet. „Gerhard Seitz hat Bamberg und dem Klinikum durch seine Weltoffenheit, seinen Innovationsgeist, seinem unermüdlichen Einsatz sowie seine kulturellen Interessen viel gebracht“, würdigt Paul Komminoth, Chefarzt Pathologie am Stadtspital Triemli Zürich, die Ära seines Kollegen. Dieser sei nicht nur wegen seiner Expertise in Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes sowie der Prostata weit über die Bamberger Region hinaus bekannt, sondern habe es geschafft, mit der Durchführung der jährlichen Morphologietage die internationale und nationale Pathologieszene nach Bamberg zu bringen und die Stadt als jährliches Fortbildungshighlight für Pathologie, Zytologie und Labortechnik zu etablieren, so Komminoth.

„Pathologie-Edutainment vom Feinsten“, nennt Glen Kristiansen, Institut für Pathologie am Universitätsklinikum Bonn, diese Morphologietage als „einen der unterhaltsamsten Pathologiekongresse“. In Gerhard Seitz „vereinen sich herausragende diagnostische Kompetenz mit schier innovativer Schaffenskraft“, bilanziert Axel zur Hausen, Department of Pathology am Universitätsklinikum Maastricht in Holland. Und Sieglinde Spindler-Thiele, Programmverantwortliche Ärztin am Mammographie-Zentrum Bamberg , führt den „unendlichen Erfahrungsschatz“ von Professor Seitz an, der „Sicherheit verströmt und nicht zu ersetzen ist“. Seine Herzenswärme und „fundamentale Verantwortungs-Sucht im Kampf um das Überleben unserer Brustkrebsfrauen waren nie hinter seinem Witz und seinen erfrischenden Spitzen zu verbergen“, so Spindler-Thiele.

Emotionale Lösung vom Klinikum

Wird diese beachtenswerte Lebensleistung von Gerhard Seitz auch von der Sozialstiftung Bamberg so gesehen? „Gewisse Vorkommnisse haben mir geholfen, mich emotional vom Klinikum zu lösen“, sagt Seitz diplomatisch. Er habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass er die Ökonomisierung der Medizin und die Gewinnmaximierung mit Kranken als Desaster empfinde: „In Bamberg geht es um Monetik, nicht um Ethik“, beklagt sich der Professor .

Gleichwohl sorgt er sich nach Bekanntwerden von Plänen des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach um die Zukunft des Bamberger Klinikums: „Kann Bamberg seinen Status als Maximalversorger halten, oder wird es Bayreuth? Wie kann der politisch gemachte Fachkräftemangel in ärztlichen und pflegerischen Berufen beseitigt werden?“ Fragen, die Gerhard Seitz auch im Ruhestand weiter umtreiben werden.