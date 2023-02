Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) Bamberg beging den Auschwitzgedenktag als Tag der Trauer für die vielen Ermordeten und als Tag der Freude über die Befreiung des Konzentrationslagers 1945. Da der 27. Januar dieses Jahr auf einen Freitag fiel, fand die Veranstaltung am darauffolgenden Sonntag in der voll besetzten jüdischen Synagoge statt.

Martin Arieh Rudolph, der Vorsitzende der IKG gedachte mit den Anwesenden der Toten und Verletzten der jüngsten Attentate auf Juden in Israel und Deutschland. Dann wies er in seiner Rede darauf hin, dass Auschwitz zum Inbegriff für den Versuch der Nationalsozialisten wurde, das europäische Judentum zu zerstören. Es wurde zum Synonym des industriellen Massenmordes an sechs Millionen jüdischen Menschen der Schoah, an Sinti und Roma, Homosexuellen, Zeugen Jehowas, geistig und körperlich Behinderten, Widerstandskämpfern, politischen Gegnern, dem System unbotmäßigen Journalisten, Kirchenleuten oder auch einfachen Bürgern, die Radio BBC oder den Schweitzer Rundfunk hörten.

Dies geschah, so Rudolph, vor einer schweigenden Mehrheit der Bevölkerung, die von Ausnahmen wie auch hier in Bamberg abgesehen, sich aber auch aktiv an der Täterschaft beteiligte. „Ein Schweigen und ein Mitmachen“, so stellte der Vorsitzende fest, „welches seit einigen Jahren wieder auferstanden ist, von dem wir glaubten, es längst überwunden zu haben.“

Zwei Seiten eines Tages

Das oft gehörte „Nie wieder“ beziehe sich darauf, fuhr Rodolph fort, dass die Juden es nie wieder erlauben werden, wie Schafe zur Schlachtbank geführt zu werden. Dieser Tag habe aber auch eine zweite Seite, nämlich das Erinnern an die Befreiung. Er ist somit auch ein Zeichen der Freude und der Hoffnung. „Er ist ein Aufruf an die gesamte Bevölkerung, dass wir uns gemeinsam Gedanken machen, was wir heute für einander, eine freundliche Gestaltung der Beziehungen, für Menschlichkeit und Zusammenleben tun können.“

Nach einigen Gebeten sang Rabbiner Salomon Almekias Siegl dann das Totengebet, in dem klagend die Namen vieler anderer Konzentrationslager wie Dachau, Bergen-Belsen, Majdanek, Treblinka und Theresienstadt genannt wurden. Ergreifend erklang das „El male Rachamim“ für die Opfer des Holocaust im Raum der Synagoge und berührte die Anwesenden sehr.

Die Musiker Carmen Frentes Gimeno, Marcos Fregnani-Martins (beide Flöte) und Susanne Hartwig-Düfel (Cembalo) brachten zum Abschluss der Feier Barockstücke der jüdischen Komponisten Rossi, Cervetto, Ucellini und Lidarti zu Gehör.

Eintreten für Demokratie

Am Samstag gedachten die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten Bamberg (VVN/BdA) unter ihrem Vorsitzenden Günter Pierdzig und Vertreter der Sinti und Roma mit ihrem Sprecher Rene Daniel aller Ermordeten. Eckart Dietzfelbinger sprach bei der Veranstaltung auf der Unteren Brücke am Mahnmal am Alten Rathaus über die Rassengesetze der Nazis. Umrahmt wurde die Gedenkfeier von dem Musikensemble der Sinto-Familie Paul Seeger.

Die Willy-Aron-Gesellschaft hatte dazu aufgerufen, den Gedenktag individuell und dezentral zu begehen. So wurden an den verschiedenen Gedenkorten in Bamberg zum Beispiel Blumen oder Kieselsteine niedergelegt und Kerzen an Stolpersteinen, Gräbern oder in den Fenstern der Häuser angezündet.

Auch das Oberlandesgericht erinnerte wie jedes Jahr an den Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. OLG-Präsident Lothar Schmitt mahnte, dass im Jahr des 90. Todestages von Willy Aron besonderer Anlass sei, an sein Engagement und beherztes Eintreten für Demokratie und Rechtsstaat zu gedenken, und sagte: „Ein dauerhaftes Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus ist eine bleibende Aufgabe für die Justiz und unsere Gesellschaft.“ An den drei Gedenktafeln im Oberlandesgericht wurden Blumengestecke niedergelegt.