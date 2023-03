Über 30 Geflüchtete waren am 17. März 2022 im Seniorenzentrum in Walsdorf angekommen. Untergebracht wurden sie in einem leerstehenden, separierten Anbau der damals kurzerhand bezugsfertig gestellt wurde.

Ein Jahr später treibt der Krieg in der Ukraine immer noch Millionen Menschen in die Flucht, in die Nachbarländer und nach Deutschland. Im Seniorenzentrum in Walsdorf sind derzeit 33 Personen untergebracht, überwiegend Frauen, Jugendliche und Kinder. Fast alle von ihnen sind vor einem Jahr dort angekommen. Das berichtet die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg in einer Pressemeldung.

Im April 2022 hätten die ersten Personen schon Deutschkurse besuchen können. Heute besuchen die Kinder und Jugendlichen die Grundschule in Walsdorf oder die Mittelschule in Stegaurach oder Frensdorf. Zwei Frauen haben einen Job auf Minijob-Basis. Andere bemühen sich gerade um die Anerkennung ihrer Ausbildungs- beziehungsweise Studienabschlüsse. Mehrere Generationen leben auf zwei Stockwerken in 13 Privatzimmern und einer Gemeinschaftsküche. Sie haben ihr Leben im Seniorenzentrum mit Einkaufs-, Koch- und Putzplänen organisiert und sind glücklich, hier sein zu dürfen. Dies zeigten sie auch mit Blumen zum Jahrestag, die sie Einrichtungsleitung Elena Becker als Dankeschön für die Unterstützung und Beratung bei Anträgen überreichten. Becker hatte zum Jahrestag den Gemeinschaftsraum mit Blumen geschmückt und einen Gutschein für diverse Küchenartikel übergeben. red