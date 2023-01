Der Club der modernen Hausfrauen hatte auf seiner Mitgliederversammlung Ende des Jahres einiges zu tun. Die Mitglieder wählten einstimmig den bestehenden Vorstand und den Beirat. Außerdem zog man die Bilanz des 50-jährigen Bestehens, das gebührend gefeiert wurde.

Die Vorsitzende Daniela Reinfelder bedankte sich bei den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen über die letzten zwei Jahre: „Ohne eure Hilfe und die eurer Angehörigen, ohne das Mitwirken der vielen Freunde, Bekannten und Fans wären meine Arbeit und die umgesetzten Projekte nicht möglich gewesen.“

Viel erreicht

Schwierig sei es gewesen, das Clubleben in den letzten zwei Jahren wegen Corona am Laufen zu halten. Daher war Reinfelder sichtlich froh, in großer Runde und mit vielen Ehrengästen – wie zum Bespiel Europaministerin Melanie Huml oder Oberbürgermeister Andreas Starke – einen vergnüglichen Abend genießen zu können.

„Wir haben viel erreicht, doch es gibt weiterhin einiges zu tun, das wissen wir alle“, so Reinfelder.

Die Jubiläumsreise ging mit Bus und Schiff nach Göteborg und Kopenhagen und erfüllte die Teilnehmer mit vielen Eindrücken und jeder Menge Spass.

Für 2023 sind aufgrund der ausgezeichneten Resonanz der bisherigen Reiseunternehmungen noch mehr Tagesfahrten, Kultur- und Kunstprojekte geplant.

Soziales Engagement

Doch nicht nur Ausflüge sind wichtig, sondern auch die Pflege der Kernkompetenzen Kochen und Kultur. Ebenso werden Bamberger Bürgervereine, Künstlerateliers und ein ganz besonderes Projekt finanziell unterstützt. „Wir werden uns 2023 besonders am Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt beteiligen“, erklärte Daniela Reinfelder . „In diesem Sinne wollen wir gleichermaßen Traditionen erhalten und die Zukunft gestalten. Ich freue mich sehr, dass ich in diesem tollen Team auch weiter daran arbeiten darf.“ red