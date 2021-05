„Es ist so schön, endlich wieder gemütlich hier sitzen zu können“, sind sich Angela und Udo einig. Auf ihrem Bamberg-Ausflug haben sie beim „Kachelofen“ gespeist und ein Bier getrunken, bevor sie weiter zum Michelsberger Kloster schlendern. Die beiden sind sozusagen Inzidenz-Touristen: „Ich traue es mich kaum zu sagen, aber wir kommen aus dem Landkreis Coburg“, sagt Angela. Wegen der dortigen Inzidenz von 265,1 scheint eine Öffnung der Außengastronomie wie in Bamberg noch in weiter Ferne.

Deshalb verbringen die beiden ihren Urlaub in der Welterbestadt. Zwar sind sie ein gemeinsamer Haushalt und bräuchten deshalb nach den bisherigen Regeln keinen Negativtest vorweisen. „Wir haben uns aber vorsichtshalber trotzdem mal testen lassen“, sagt Angela. Auch, weil ihr die Regeln nicht hundertprozentig klar waren.

Auch Larissa und Sebastian verbringen ihre freien Tage in der Welterbestadt. „Wir freuen uns sehr, dass wir hier ein bisschen Freiheit genießen können“, sagt Larissa. Die beiden sind aus Nürnberg nach Bamberg gefahren – wo die 7-Tage-Inzidenz ebenfalls noch über 200 liegt. Larissa hat sich deshalb ebenfalls testen lassen. Sebastian war schon einmal infiziert und ist genesen. makl