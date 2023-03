Bei der Jahreshauptversammlung des ASV Sassanfahrt zeigte sich 1. Vorstand Robert Starklauf erfreut, coronabedingt verschobene Ehrungen nachholen zu können.

Die Ehrungsbeauftragte Gudrun Dörfler führte zusammen mit den Vorständen die Ehrungen der Jubilare durch. Sie blickte auf die Weihnachtsfeier zurück, als die ehemaligen Funktionäre Herbert Römer und Josef Seuberth für ihre langjährig geleisteten Verdienste zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Beide Geehrten waren nicht nur viele Jahre als aktive Spieler, sondern auch in verschiedensten Ämtern für den Verein tätig und sind noch immer am Vereinsgeschehen interessiert.

Für sagenhafte 70 Jahre Mitgliedschaft wurde dem Ehrenmitglied Wolfgang Deutscher die Ehrennadel überreicht.

Für jahrzehntelange treue Mitgliedschaft wurden des Weiteren folgende Mitglieder mit Ehrennadeln und Präsentkörben geehrt: 65 Jahre: Manfred Igel, Herbert Übelein, Christoph Ruderich; 60 Jahre: Klaus Bäuerlein, Siegfried Baumüller, Helmut Biesenecker, Gerhard Ruderich, Alfred Wichert; 50 Jahre: Walter Lochau, Siegfried Panzer, Josef Seuberth, Ottmar Strickroth, Klaus Thomann, Harald Wichert, Werner Zeh, Thomas Reinwald, Siegfried Roth, Klaus Wagner , Robert Zweig; 40 Jahre: Stephan Lederer, Bernd Dittrich, Hans Höck, Karl-Heinz Zeh, Harald Birk, Kalaya Diegel, Walter Lamm, Gerhard Thomas, Christian Zenk; 25 Jahre: Marco Gasche, Roland Meth, Matthias Zweig, Marcus Bauernschmitt, Harald Betz, Helmut Fiedler, David Heckel, Bastian Neudecker, Daniel Schorr, Christina Zeh, Dominik Zeh , Idriz Elshani, Lirim Elshani, Lulzim Elshani, Detlef Fuchs, Thomas Schreiner.

Gudrun Dörfler neues Ehrenmitglied

Am Ende der Versammlung wurde Gudrun Dörfler zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Sie übernahm ab 1994 für sieben Jahre den zweiten Vorsitz des ASV Sassanfahrt und sorgte mit ihrem Organisationstalent für die erfolgreiche Durchführung unzähliger Veranstaltungen. „Als Ehrungsbeauftragte und langjähriges Mitglied in Vereins- und Festausschuss prägte sie das Vereinsgeschehen in den letzten 30 Jahren entscheidend mit. Nicht zuletzt ist der Verein ihr aufgrund ihres unnachahmlichen Engagements beim Anwerben von Sponsoren, Bandenwerbungen und den berühmten Weihnachtstombolas zu tiefstem Dank verpflichtet“, sagte Vorstand Starklauf. jb