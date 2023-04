Georg Hollet, ehemaliger erster Bürgermeister der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald, ist mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt ausgezeichnet worden.

Georg Hollet ist schon immer in der Dorfgemeinschaft tief verwurzelt und engagiert sich seit mehr als 40 Jahre ehrenamtlich in vielen Ortsvereinen. 1978 gab er den Anstoß zur Gründung des heutigen Musikvereins Schönbrunn, dessen Erster Vorsitzender er von der Gründung an 16 Jahre lang war. Neben der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden im Jahr 2003 für seine Verdienste wurde Hollet 2018 für 50 Jahre aktives Musizieren durch den Bayerischen Blasmusikverband ausgezeichnet.

Ebenso war Georg Hollet mehr als 40 Jahre aktives Mitglied im Gesangverein Schönbrunn, ist seit über 40 Jahren Mitglied im Sportverein Frankonia Schönbrunn und seit mehr als 20 Jahren Schriftführer des Katholischen Bauhandwerkervereins und Lektor in der Pfarrkirche in Schönbrunn. Als Erster Vorsitzender des Ortskulturrings Schönbrunn organisierte Hollet von 2013 bis 2019 federführend den jährlichen Adventsmarkt in Schönbrunn.

Zusätzlich ist Georg Hollet seit 1984 kommunalpolitisch aktiv. Von 1984 bis 2008 war er Mitglied des Gemeinderates Schönbrunn, darunter von 1996 bis 2008 Zweiter Bürgermeister und von 2008 bis 2020 Erster Bürgermeister der Gemeinde Schönbrunn und somit auch stellvertretender Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach. Hollet ist seit 2014 auch Mitglied im Kreistag des Landkreises Bamberg.

Schwerpunkte seines kommunalpolitischen Wirkens waren u.a. die Generalsanierung der Grundschule, Erweiterung der Kindertagesstätte, diverse Dorferneuerungsmaßnahmen, der Ausbau des Radwegenetzes, der Neubau von Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshäusern sowie die Verbesserung der Breitbandversorgung. Seine Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung wurden bereits 2002 mit der Dankurkunde und 2017 mit der Kommunalen Verdienstmedaille des Bayerischen Innenministeriums gewürdigt.

Überreicht wurde das Ehrenzeichen bei einer Feierstunde im Landratsamt durch Landrat Johann Kalb . Die Gemeinde Schönbrunn, vertreten durch Ersten Bürgermeister Dirk Friesen, gratulierte und bedankte sich bei Hollet für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Wirken, „die hervorragenden Leistungen und das gemeinnützige Engagement zum Wohle der Mitbürgerinnen und Mitbürger. Dies sollte für uns alle ein Vorbild sein“, sagte Friesen. red