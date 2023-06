Tamara und Valerij Schmidt aus Lichteneiche haben kürzlich ihre goldene Hochzeit gefeiert. Valerij Schmidt wuchs in Alabota (Südsibirien) in einer Großfamilie mit sechs Kindern auf. Seine Ehefrau kommt aus Redkoje (Südsibirien) und war die Älteste von acht Geschwistern. Das Ehepaar lernte sich in Valerijs Heimat kennen, wo sie auch den Bund der Ehe eingingen. Am 3. September 1997 kamen sie mit vielzähliger Verwandtschaft als Spätaussiedler nach Deutschland in die Großgemeinde Memmelsdorf . Der Lkw-Fahrer und die gelernte Erzieherin haben in der Lichteneiche ihre neue Heimat gefunden. Während der 72-Jährige noch gerne im Wald wandern geht, gehören zu den liebsten Hobbys seiner 72-jährigen Frau Tamara Lesen und Stricken. red