… und zum dritten, verkauft ! – unter diesem Motto wurden am vergangenen Samstag auf dem gemeindeeigenen Grundstück an der „Wallenstadter Fuhre“ (ehemaliges Baumschulgelände) für einen guten Zweck Bäume , Ziersträucher und weitere Pflanzen durch die Gemeindeverwaltung von Michelau versteigert.

Auf die Idee kam Bürgermeister Jochen Weber, nachdem eine fachkundliche Stellungnahme der Gemeinde vorlag, welche den Nitrateintrag in das Grundwasser im festgesetzten Wasserschutzgebiet der gemeindlichen Trinkwasserversorgung dauerhaft positiv beeinflussen und reduzieren soll. Erreicht werden soll dies durch extensive Nutzung der Fläche an der „Wallenstadter Fuhre“.

Zahlreiche Interessierte fanden sich ein und boten bei der vom Gemeindebediensteten Matthias Trier geleiteten Auktion mit. Nach erfolgtem Zuschlag wurden die Bäume markiert, und Bürgermeister Jochen Weber selbst grub die Pflanzen anschließend mit dem gemeindlichen Bagger aus und verlud diese auf die mitgebrachten Transportfahrzeuge.

Der Bürgermeister freute sich über das gezeigte Interesse an der Auktion und über die Spenden für die „Stiftung unser Michelau “. Dadurch konnte ein Geldbetrag von 480 Euro generiert werden. Abschließend bedankte sich der Bürgermeister bei allen Anwesenden für ihre Spendenbereitschaft und wünschte gutes Gelingen beim Anpflanzen. So sieht es der Bürgermeister pragmatisch. Obwohl das ganze Gelände nun gerodet ist, wird in Zukunft durch das Anlegen einer Wiese und die extensive, landwirtschaftliche Bewirtschaftung ein völlig neuer Lebensraum hinsichtlich Artenvielfalt und Insekten geschaffen. red