Der „Berufsfelderkundungstag“ in den bfz-Fachschulen für Heilerziehungspflege/-hilfe in Bamberg ist ein klassenübergreifender Projekttag für angehende Heilerziehungspfleger und -helfer, bei dem sie im Dialog mit berufserfahrenen Absolventen der eigenen Schule erfahren können, welch vielfältiges Arbeitsfeld sie nach dem erfolgreichen Abschluss (Bachelor Professional in Sozialwesen) erwartet.

An diesem Tag konnten die Fachschüler einige ehemalige Schüler befragen, über ihre unterschiedlichen Berufserfahrungen in der Werkstatt oder im Wohnheim für Menschen mit Behinderung, in der Kinder- und Jugendhilfe , über die Arbeit in Kitas und in Schulen oder auch in Bereichen der Psychiatrie.

Blick auf den Menschen geschärft

So kam zum Beispiel Simone Gessner, die heute im Jugendamt arbeitet, als Referentin ins bfz-Schulzentrum. Sie hat dort beide Ausbildungen inklusive Fachabitur gemacht und anschließend noch Soziale Arbeit studiert. „Ich war gelernte Kinderpflegerin. Allerdings hatte ich da noch keinen mittleren Bildungsabschluss. Dafür gibt es aber hier an der Schule die tolle Möglichkeit, die Fachschule für Heilerziehungspflegehilfe in Teilzeit zu besuchen und diesen dadurch zu erwerben“, so Gessner. „Die Ausbildung hat meinen Blick auf den Menschen und in den Menschen hinein viel mehr geschärft, als es im Studium möglich war.“

Klaus Meier berichtet am Projekttag über seine Arbeit in der Psychiatrie. „Ich denke fast jeden Tag an den Unterricht in der Ausbildung.“

Ein spannender Tag, fand eine Schülerin der Abschlussklasse: „Heute habe ich viele neue Perspektiven in so kurzer Zeit für mich entdeckt.“

Weitere Informationen zu den Rahmenbedingungen, Inhalten und Voraussetzungen der Ausbildungen gibt es unter schulen.bfz.de oder am Tag der offenen Tür am Samstag, den 4. März. Um Anmeldung wird gebeten (unter Tel. 0951/93224-622 oder per Mail an schulzentrum-ba@bfz.de). red