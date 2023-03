Richard und Irene Sauer feiern am heutigen Donnerstag ihre Diamantene Hochzeit . Der Jubilar wurde am 3. März 1937 geboren, seine Frau erblickte am 9. November 1941 das Licht der Welt. Kennengelernt haben sich die beiden beim MTV Bamberg . Sie war bei den Turnerinnen und er bei den Handballern. Beruflich war Irene Sekretärin bei der Uni in Bamberg und Richard Fertigungsplaner bei der Bosch. Im April 1964 kam ihr Sohn Wolfgang zur Welt und im Jahr 1966 war mit Thomas die Familie komplett. Ihren Urlaub verbrachte die Familie oft mit Eltern und Schwiegereltern im italienischen Bibione. Bei Handballspielen waren Irene und die Jungs als Fans leidenschaftlich dabei. Freitags ging die Familie gerne in den Biergarten. Jahrelang waren sie auch Mitglied im Neptun. Richards größtes Hobby war sein Keyboard − er trat als Alleinunterhalter auf. red