Edwin Puff feierte in Hohenpölz seinen 90. Geburtstag . Hier ist er auch geboren und aufgewachsen und hat die Volksschule besucht. Danach absolvierte er die Landwirtschaftsschule in Bayreuth und arbeitete ab 1965 als Saisonarbeiter bei Quelle in Nürnberg, wo er später dann fest angestellt wurde.

Mit seiner bereits im Jahr 2016 verstorbenen Ehefrau Lidwina, mit der er leidenschaftlich gerne Sonntagsausflüge unternahm, war er 57 Jahre lang verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Töchter, fünf Enkelkinder und acht Urenkel hervor. Edwin Puff brachte sich sehr im Dorf- und Vereinsleben ein. So ist er Mitglied im Hohenpölzer Gesangverein sowie bei der Freiwilligen Feuerwehr, wo er auch jeweils als Schriftführer und Kassier tätig war. Ebenso war er von 1965 bis 1971 Gemeindekassier in Hohenpölz und von 1977 bis 1997 Obmann des Bayerischen Bauernverbandes .

Entsprechend seinem persönlichen Lebensmotto „Des Lebens Sonnenschein ist singen und fröhlich sein“ feierte er nun im Kreise seiner Familie seinen 90. Geburtstag . Zu den Gratulanten zählten unter anderem Pfarrer Michael Herrmann aus der Pfarrei Königsfeld sowie Erster Bürgermeister Stefan Reichold, der die Glückwünsche der Marktgemeinde Heiligenstadt überbrachte. red