Beim sechsten Regionalentscheid im Berufswettbewerb Forstwirtschaft haben zwei Lehrlinge vom Forstbetrieb Ebrach den ersten und den zweiten Platz belegt. Laut Pressemitteilung der Bayerischen Staatsforsten waren 38 Auszubildende aus Franken in der Forstschule Lohr zusammengekommen. Unter dem Motto „Mit Herz und Hand - smart fürs Land“ zeigten die jungen Lehrlinge ihr Können. Unter anderem waren neben Allgemeinwissen auch Berufstheorie und Fachrechnen gefragt. Zudem hielten sie einen Kurzvortrag.

Außerdem mussten die künftigen Forstwirte Bäume und Sträucher, geschützte Pflanzen, Waldschädlinge und eine Reihe unterschiedlicher Holzarten bestimmen. In den technischen Disziplinen standen der Wechsel einer Motorsägenkette, Kombinationsschnitte an liegenden Stämmen sowie die fachgerechte Anlage eines Fallkerbs und des Fällschnitts am Stock auf dem Programm. Nach einem, laut Forstschule, „spannenden, fairen und vor allem unfallfreien“ Wettkampf sind Jonathan Wehner und Elias Öztekin vom Forstbetrieb Ebrach (Erster und Zweiter Platz), Maximilian Zipfel vom Forstbetrieb Rothenkirchen sowie Elias Amon vom Forstbetrieb Bad Königshofen für den Landesentscheid im Mai in Weiden qualifiziert.

Meister ist stolz

Wehner und Öztekin sind im dritten Lehrjahr und werden im Sommer die Abschlussprüfungen ablegen. Auch die Azubis aus dem ersten Lehrjahr zeigten ordentliche Leistungen beim Wettbewerb.

Ausbildungsmeister Frank Binder ist stolz auf seine Jungs. Die Ebracher Kollegen drücken nun die Daumen für den Landesentscheid. red