Die Stadt Bamberg teilt mit, dass, wie bereits angekündigt , ab Montag, 5. September, die Durchfahrt „Michelsberg“ für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt ist. Entsprechende Hinweisschilder machen darauf aufmerksam. Grund der Sperrung ist das Infrastruktur-Großprojekt „Wasser 2025 – Michelsberg“, mit dem die Stadtwerke Bamberg eine neue Wasserhauptleitung verlegen. Im Zuge dessen erneuern die Bamberger Service Betriebe (BSB) auch die Mischwasserkanalisation. Anschließend wird der Straßen- und Wegeraum neu gestaltet.

Für die Realisierung des Projektes sind mehrere Bauabschnitte zwischen Spätsommer 2022 und Dezember 2025 vorgesehen. Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit über Jakobsberg – Am Bundleshof – St-Getreu-Straße – Storchsgasse. Anlieger können zum Be- und Entladen jeweils bis zum Baufeld von einer Seite ein- und ausfahren (Sackgasse). In der ersten Bauphase ab 5. September bis etwa Mitte Oktober 2022 fährt die Linie 910 über Jakobsberg – Bundleshof – St-Getreu-Straße – Storchsgasse. red