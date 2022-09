Unter dem Motto „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“ werden am Freitag, 9. September, 19.30 Uhr, in der Orangerie von Schloss Seehof die Dresdner Salon-Damen jene Musik aufblühen lassen, die genau ein Jahrhundert zurückliegt. Der Wunsch nach stilvoller Unbeschwertheit und freudigem Genuss ist wohl das, was die goldenen 20er Jahre wieder auferstehen lässt. Karten beim BVD, 0951-980 82-20, info@bvd-ticket.de, und 0170-584 65 20 (auch Einlasskasse). Foto: Dresdner Salon-Damen