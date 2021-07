Die Mitgliederversammlung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) mit Neuwahlen fand in der Windeckhalle Burgebrach statt. Die Neuwahlen selbst wurden aus Pandemiegründen als sog. Urnenwahl am Nachmittag gesondert durchgeführt. Es nahmen 195 Wahlberechtigte teil.

„Überall trifft man jene überzeugten Mitarbeiter an der Seite unserer Hauptamtlichen im Roten Kreuz “, eröffnete Kreisgeschäftsführer Klaus Otto seinen Geschäftsbericht für die Jahre 2017 bis 2020. Schließlich hätten die rund 1900 aktiven Kräfte im Berichtszeitraum 591 053 freiwillige Dienststunden absolviert und dabei fast 4000 Hilfeleistungen erbracht. Im Jahr 2020 waren 159 Helfer mit 10 787 freiwilligen Einsatzstunden zur Bewältigung der Corona-Pandemie eingesetzt.

Im Bereich der Fördermitglieder hielt sich die Zahl nahezu stabil bei rund 9200. Otto erwähnte den großen Zeitaufwand und die unermüdliche Hilfsbereitschaft im Dienst am Nächsten als unnachahmliches Beispiel von Aufgabenerfüllung unter dem Zeichen des Roten Kreuzes. Abschließend sagte er: „Sie alle leisten somit beispielhafte Freiwilligenarbeit, die ihresgleichen sucht und aus unserem Gemeinwesen nicht wegzudenken ist. Gemeinsam müssen wir auch künftig dafür sorgen, dass unser Ansehen erhalten bleibt und das in uns gesetzte Vertrauen Bestand hat.“

Im Anschluss folgten der Finanzbericht des Schatzmeisters Hermann Bezold und der Bericht des Vorsitzenden des Haushaltsausschusses Rudolf Henz.

Bei der Urnenwahl wurde der Vorstand neu gewählt, dies ergab folgendes Ergebnis: Vorsitzender : Holger Dremel, MdL, 1. stellv. Vorsitzender : Klaus Schulz, 2. stellv. Vorsitzender : Pius Schiele, Chefarzt: Prof . Dr. Peter Strohm, stellv. Chefarzt: Dr. Thomas Möhrlein, Schatzmeister: Hermann Bezold, stellv. Schatzmeister: Peter Ruß, Justitiar: Uwe Bauer.

Ein besonderer Moment war der Antrag des nicht mehr kandidierenden, langjährigen Chefarztes Prof . Michael Sackmann, die scheidende Vorsitzende Evalies Meier, die sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl stellte, zur Ehrenvorsitzenden des Roten Kreuzes Bamberg zu ernennen. Dieser Antrag wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen. In der Begründung des Antrags stellte Sackmann die herausragenden Verdienste von Evalies Meier in den fast drei Jahrzehnten ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in den Vordergrund. mb