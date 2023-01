Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Kirchschletten , Oberoberndorf, Reuthlos und Peusenhof fand im Pfarrheim in Kirchschletten statt.

Geordnete Finanzen

Nach der Begrüßung durch Ersten Vorsitzenden Siegfried Bauer aus Kirchschletten trug er vor den 18 erschienenen Vereinskameraden seinen umfangreichen und interessanten Jahresbericht der letzten eineinhalb Jahre vor.

Der Kassenbericht für die Jahre 2021 und 2022 durch Kassier Reinhold Ebitsch aus Reuthlos zeigte geordnete Finanzen. Im Jahre 2021, als wegen Corona kein Apfelmarkt in Oberoberndorf stattfinden konnte, wurde ein kleiner Überschuss erwirtschaftet.

Per Handschlag aufgenommen

Ganz anders das Ergebnis im Jahre 2022, als der Apfelmarkt wieder durchgeführt wurde. Hier erzielte der Verein einen deutlich höheren Überschuss.

Nach dem Kassenbericht verlas Zweiter Vorsitzender Georg Gehringer in Vertretung des nicht anwesenden Schriftführers Helmut Hennemann aus Scheßlitz die Protokolle des letzten Vereinsjahres.

Erfreulicherweise konnten im letzten Jahr drei neue Mitglieder gewonnen werden. Diese sind Timo Kohles aus Reuthlos, Harald Fleischmann aus Oberoberndorf und Michael Wagner aus Kirchschletten . Die drei wurden per Handschlag vom Ersten und Zweiten Vorsitzenden offiziell neu in den Verein aufgenommen.

Jubiläumsfeier nachholen

Im Anschluss wurden die Termine für die Friedenswallfahrt nach Vierzehnheiligen, die Gedenkfeier am Vermisstenkreuz in Hallstadt und den Volkstrauertag in Oberleiterbach bekanntgegeben.

Das 100-jährige Gründungsjubiläum, welches im Jahre 2021 hätte stattfinden sollen, aber infolge der Corona-Beschränkungen nicht durchgeführt werden konnte, soll nun am 21. Mai in Kirchschletten nachgefeiert werden. red