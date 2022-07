Ein Damen-T-Shirt im Wert von 45 Euro hat ein 18-Jähriger am Mittwochmorgen aus einem Bekleidungsgeschäft am Maximiliansplatz entwendet. Dazu entfernte er das Sicherungsetikett und steckte das Shirt in seinen Hosenbund. Ein Angestellter konnte dies beobachten. Am Nachmittag konnte der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts in der Franz-Ludwig-Straße einen 17-Jährigen dabei beobachten, wie er eine kurze Hose im Wert von 20 Euro in seinen Rucksack steckte und den Laden verließ. Die eintreffende Polizei konnte bei dem Jugendlichen noch einen Crusher mit Marihuana-Anhaftungen sicherstellen. Am Abend konnte der Angestellte eines Supermarktes in der Ludwigstraße einen 38-Jährigen beim Diebstahl von zwei Flaschen Alkohol im Wert von 20 Euro beobachten.

Vereinsschild mit Farbe verunstaltet

Das Vereinsschild eines Sportvereins in der Wildensorger Hauptstraße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit Farbe besprüht worden. Das Graffiti verursachte einen Schaden in Höhe von 1500 Euro . Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen.

Linienbus von VW-Bus geschnitten

Der Fahrer eines Linienbusses hat am Mittwoch gegen 17.55 Uhr in der Ludwigstraße gerade noch einen Unfall verhindert. Nach einem Halt fuhr der Bus gerade wieder an, als er von einem weißen VW-Bus überholte wurde. Der VW scherte so knapp ein, dass der Busfahrer stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei verletzte sich ein Fahrgast leicht. Von dem VW-Bus ist nur ein Lichtenfelser-Teilkennzeichen bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Fahrradfahrer übersehen

Ein 34-Jähriger Audi-Fahrer übersah am Mittwochmittag gegen 13 Uhr einen 28-Jährigen vorfahrtsberechtigen Radfahrer. Der Pkw-Lenker wollte von der Marienbrücke nach rechts in den Heinrichsdamm abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Fahrradfahrer leicht verletzte.