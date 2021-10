Kürzlich fand in Burgwindheim der Dorfladentag statt. Schönstes Septemberwetter, ein reizvoller Regionalmarkt, Musik, Kulinarik und Unterhaltung schufen ein außergewöhnliches Angebot, das von den Bürgerinnen und Bürgern der Marktgemeinde mit Begeisterung angenommen wurde.

Gute Position

Burgwindheims Bürgermeister Johannes Polenz und der Arbeitskreis Nahversorgung zeigten sich zufrieden , denn das Hauptanliegen der Veranstalter, den zukünftigen Dorfladen in eine günstige finanzielle Startposition zu bringen, fand Resonanz und Unterstützung. Insgesamt kamen über 30 000 Euro in Form von Anteilszeichnungen zusammen. Die Zielmarke des Arbeitskreises von 70 000 Euro rückte so deutlich näher. „Noch ist der Drops nicht gelutscht“, gibt Bürgermeister Johannes Polenz zu bedenken. „Der Dorfladentag war für alle Beteiligten ein besonderer Tag und ein großer Erfolg . Doch hier dürfen wir nicht stehen bleiben. Es braucht jetzt das geballte Engagement aller Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde , auch die letzten 40 000 Euro zu sichern.“ Als Frist hat sich der Arbeitskreis die Gründungsveranstaltung Ende November gesetzt, bis dahin muss das Eigenkapital gesichert sein.

Termin

Dabei ist jede Unterstützung willkommen: Anteilszeichnungen an der Dorfladengesellschaft, Spenden, Sponsoring – und natürlich aktive Mitarbeit. Zu Letzterem lädt der offene Arbeitskreis Nahversorgung Burgwindheim wieder am Donnerstagabend, 7. Oktober ins Haus des Gastes nach Burgwindheim . red