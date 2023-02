Der Bayerische Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter, verabschiedete vor Kurzem den bisherigen Behördenleiter Jürgen König und die Bereichsleiterin für den Straßenbau Katrin Roth. Oberfrankens Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz begrüßte Bernreither aus diesem Grund im Rahmen des Behördenleiter- und Bereichsleiterwechsels am Staatlichen Bauamt .

Staatsminister Christian Bernreiter dankte den beiden scheidenden Persönlichkeiten Jürgen König und Katrin Roth für die gute Führung, das Engagement und die großen Verdienste um die Bereiche Hoch- und Straßenbau im Amtsbereich des Staatlichen Bauamtes Bamberg . „Sie übergeben ein gut bestelltes Bauamt an erfahrene Experten und hochgeschätzte Führungspersönlichkeiten der Staatsbauverwaltung. Dem neuen Behörden- und Bereichsleiter Hochbau Ulrich Delles sowie dem neuen Bereichsleiter Straßenbau Martin Assum wünschte Bernreither viel Erfolg für die neuen Aufgaben und eine gute Hand.

Von der Regierung nach Bamberg

Der bisherige Leiter des Staatlichen Bauamts Bamberg , Leitender Baudirektor Jürgen König, wurde zum 1. Dezember 2022 an die Regierung von Mittelfranken in Ansbach versetzt. König hat die Bamberger Behörde seit September 2015 geleitet.

In seiner Funktion als Bereichsleiter Hochbau war König unter anderem verantwortlich für den Neubau des IT- und Medienzentrums an der Hochschule Coburg und den Neubau der Mensa der Universität Bamberg . Seinen Posten übernahm Leitender Baudirektor Ulrich Delles. Zuvor leitete er an der Regierung von Oberfranken das Sachgebiet 30 „ Hochbau und Betriebstechnik“. Ulrich Delles führt nun unter anderem den Umbau des denkmalgeschützten alten Hallenbades zu einem modernen Hochschulsportzentrum für die Universität Bamberg fort. Weiterhin stehen die Planungen für die Hochschule für den öffentlichen Dienst in Kronach sowie die Fortführung der Planungen des Landestheaters in Coburg an.

Baudirektor Martin Assum wurde im Zuge dessen zum Bereichsleiter Straßenbau ernannt und ist damit Nachfolger von Leitender Baudirektorin Katrin Roth, welche den Bereich Straßenbau seit September 2019 leitete und nun an die Regierung von Oberfranken wechselt.

Martin Assum war vorher Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Ansbach und dort für die Bundes- und Staatsstraßen im Bereich der Straßenmeisterei Ansbach sowie die Kreisstraßen im Landkreis Ansbach zuständig.

Martin Assum wird in seiner Funktion als Bereichsleiter Straßenbau die laufenden Baumaßnahmen und Planungen zielorientiert weiterführen.

Wichtige Meilensteine, die es in den nächsten Jahren im Straßenbau zu erreichen gilt, sind der dritte Bauabschnitt des Ausbaus der Bundesstraße B 173, der dreispurige Ausbau der B 505 und die Verlegung der Staatsstraße 2205 nördlich von Coburg.

Zum staatlichen Bauamt

Der Fachbereich Hochbau des staatlichen Bauamts betreut rund 1150 Gebäude in 297 Liegenschaften des Freistaates Bayern, des Bundes, sowie Kirchen im Rahmen der staatlichen Baupflicht. Der Fachbereich Straßenbau und Betriebsdienst ist verantwortlich für ein Straßennetz mit 442 km Bundesstraßen, 787 km Staatsstraßen, 228 km Geh- und Radwegen und knapp 747 Brücken und 496 Ingenieurbauwerken. red