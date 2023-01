Im Rahmen der „Altendorfer Adventsfenster“ in der letztjährigen Vorweihnachtszeit sowie bei der Glühweinparty im „Egloffsteiner Hof“ wurden Spenden in Höhe von 3000 Euro gesammelt. Der Spendenscheck wurde nun kürzlich an Familie Graf aus Bamberg übergeben.

Deren Sohn Ben ist sieben Jahre alt und hat von Geburt an einen sehr seltenen Gendefekt, durch den er in seiner Bewegung stark eingeschränkt ist.

Therapien ermöglichen

Mit dem Spendenerlös sollen eine spezielle Vibrationsplatte zur Verbesserung der Balance und Beweglichkeit gekauft sowie eine sogenannte „Delphintherapie“ finanziert werden, die eine stimulierende und stabilisierende Wirkung auf den Organismus ausübt.

Die veranstaltenden Familien Fleischmann und Dresel bedanken sich auch im Namen der Familie Graf bei allen Spendern . Über weitere Unterstützungen würde sie sich sehr freuen.

Auch Hallerndorf spendet an Ben

Gespendet haben auch Mitarbeiter der Gemeinde Hallerndorf für Ben. „Uns fehlen die Worte, wir sind so gerührt“, freuen sich die Eltern des Siebenjährigen. Die Mitarbeiter der Hallerndorfer Rathausverwaltung und des gemeindlichen Bauhofes übergaben einen Spendenscheck in der Gesamthöhe von 1250 Euro .

Bereits über viele Jahre werden Gäste während des Hallerndorfer Weihnachtsmarkts im Ratskeller bewirtet. Dabei wurden 1000 Euro erwirtschaftet. Die Gemeinde Hallerndorf hat sich im letzten Jahr zudem entschieden, auf Weihnachtskarten zu verzichten, um stattdessen mit dem Geldbetrag von 250 Euro die Spendensumme für Ben auf 1250 Euro aufzustocken. red