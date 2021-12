Unter strengen Corona-Auflagen inklusive eigenem Testzelt fand der diesjährige Ehrungsabend der DJK Teutonia Gaustadt statt. Der Erste Vorsitzende , Karl Senger, begrüßte die zahlreichen Teilnehmer im neu renovierten Vereinsheim „Hüttla“, ehe der Ehrenvorsitzende Albrecht Schöring in einer Rede die Mitglieder über die Historie des Vereinsheimes sowie die engen und langjährigen Beziehungen einiger Gaustadter Familien zur DJK Teutonia informierte.

Anschließend konnten sich die Mitglieder bei warmem Zwiebelkuchen und reichhaltigem Brotzeitbuffet für die darauffolgenden Ehrungen stärken: Insgesamt acht Teutoninnen und Teutonen erhielten das Vereinsabzeichen in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft, ebenso acht weitere das Vereinsabzeichen in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft. Über das Vereinsabzeichen mit Eichenlaub in Bronze für 50 Jahre treue Vereinszugehörigkeit durften sich gar 14 Jubilare freuen.

Karl Schlichtig, Gründer der Triathlonabteilung im Jahr 2002 und ehemaliger Abteilungsleiter, wurde für seine Verdienste rund um den Verein ausgezeichnet. Ehrenvorstitzender Schöring erhielt nach 44 Jahren Vorstandschaft ein Präsent als weiteres Dankeschön für die geleistete Arbeit.

Der Höhepunkt des Abends war schließlich die Auszeichnung des Vereinsabzeichens mit Eichenlaub in Silber und in Gold. Erwin Behr erhielt unter großem Applaus die Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft, Ludwig Behr, Josef Stärk und Heinrich Möhrlein die Urkunden für ganze 70 Jahre.

Abschließend dankte Senger den vielen ehrenamtlichen Helfern, die durch ihr Engagement zu einem rundum gelungenen Abend beigetragen hatten. red