Der Diözesantag der Mesnervereinigung der Erzdiözese Bamberg fand in der schönen Pfarrkirche St. Anna statt. Ein stattliche Anzahl von Kolleginnen und Kollegen war der Einladung gefolgt. Geistlicher Beirat Monsignore Peter Wünsche zelebrierte den Festgottesdienst. Dommesner Sebastian Dornheim gestaltete die musikalische Umrahmung an der Orgel.

In seiner Ansprache bezog sich der Geistliche Beirat auf den Standespatron der Mesnervereinigung, den heiligen Bruder Konrad von Parzham: ein bescheidener, einfacher Mann, der den Ruf der Heiligkeit erlangte. 41 Jahre lang wirkte Bruder Konrad an der Pforte, wo er mit Tausenden von Wallfahrern zu tun hatte, die mit vielerlei Anliegen und Bitten zu ihm kamen. Monsignore Wünsche bezog sich auf die Stelle der Heiligen Schrift, in der Jesus sagt: „Ich bin das Brot des Lebens.“

Nach dem Festgottesdienst ging es zur Generalversammlung. Diözesanvorsitzender Thomas Werb reflektierte verschiedene Aktivitäten seit der letzten Hauptversammlung.

Folgende Kolleginnen und Kollegen wurden außerdem für langjährige Mitgliedschaft geehrt: 40 Jahre gehören Heinz König aus Ködnitz und Michael Donhauser aus Lauf a. d. Pegnitz der Mesnervereinigung an. 25 Jahre haben die Treue gehalten: Georg Ditterich aus Bamberg , Peter Dörner aus Bayreuth, Ulrich Heim aus Kronach, Günter Högerl aus Nürnberg, Christiana Kraus aus Königsfeld, Thomas Neidhardt aus Forchheim, Karl Neudecker aus Sambach, Markus Polster aus Hetzles und Joachim Rotter aus Nürnberg.

15 Jahre gehören der Mesnervereinigung an: Barbara Dotzler aus Kirchröttenbach, Angelika Eberlein aus Schederndorf, Gertrud Körber aus Eggolsheim, Monika Pauli aus Kirchehrenbach, Andreas Ridder aus Leutershausen, Iris Stahl aus Nordhalben und außerdem die stellvertretende Diözesanvorsitzende Melanie Telkemeier aus Bamberg . Bernhard Kuhn