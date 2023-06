Eine digitale Koordination von Einsatzfahrzeugen, um im Notfall schneller und effizienter zu agieren: Das ist das Thema des Smart-City-Projektes „Innovativer Katastrophenschutz “. Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt hervorgeht, wurde ein erstes Vorprojekt dazu während des Weltkulturerbelaufes von einem Team aus Ehrenamtlichen und Softwareentwicklern erprobt.

12.000 Läufer und 30.000 Zuschauer: der Weltkulturerbelauf in Bamberg bot Anfang Mai anspruchsvolle Testbedingungen. Eine Projektgruppe um Jochen Dürst, ehrenamtlich für den Katastrophenschutz der Stadt Bamberg tätig, und Andreas Schönberger, Geschäftsführer der Lion5-GmbH, war für das Projekt „Innovativer Katastrophenschutz “ verantwortlich. Dazu wurde eine erste Vorstudie gemacht. Ergebnis ist unter anderem ein Softwareprototyp, der die technische Machbarkeit bewertet und den Katastrophenschutz in Bamberg langfristig effizienter für alle machen könnte. Während des Laufs wurden ausgewählte Streckenposten und Läufer mit Smartphones ausgestattet. Deren Standorte wurden in einer digitalen Lagekarte sowie einem frei konfigurierbaren Dashboard aufgezeigt. Neben der räumlichen Veränderung der Standorte konnte man dort Testlagemeldungen aus Text und Bild in Echtzeit verfolgen. So waren alle Informationen zentral an einer Stelle gebündelt und eventuelle Veränderungen konnten schnell erkannt werden. Mit diesen Informationen soll eine Einsatzleitung Entscheidungen treffen und somit künftig schneller und effektiver helfen können. red