Die grüne Bundestagsabgeordnete Lisa Badum lädt am kommenden Mittwoch, 2. Februar, von 10 bis 12 Uhr zu einer digitalen Sprechstunde ein. „Gerne spreche ich mit Ihnen über Ihr Anliegen und beantworte Fragen zu meiner Arbeit“, so Badum in der Pressmitteilung. Aufgrund der aktuellen Situation findet die Sprechstunde digital über das Programm Zoom statt. Um Anmeldung unter der E-Mail lisa.badum.wk@bundestag.de wird gebeten. red