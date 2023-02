Seit über 15 Jahren verfolgt das Bildungsprojekt „Miniphänomenta“ in Bayern das Ziel, die spannende Welt der Technik und Naturwissenschaften greifbarer zu machen und gleichzeitig eigenständiges Lernen zu fördern. Die Schüler der Grund- und Mittelschule Altenburgblick-Stegaurach wurden in den vergangenen Wochen an 44 Experimentierstationen in ihrem Schulgebäude zu kleinen Nachwuchsforschern und konnten sich spielerisch die Hintergründe technisch-naturwissenschaftlicher Phänomene erschließen.

Nachwuchsförderung in Bayern

Die „Miniphänomenta“ ist ein Parcours mit naturwissenschaftlich-technischen Experimenten, der an zwölf Grundschulen pro Schuljahr in ganz Bayern umgesetzt wird. Zwei Wochen lang stehen die Stationen kostenlos zur Verfügung und werden im gesamten Schulhaus aufgebaut. Die Kinder probieren die Experimente in dieser Zeit selbstständig aus.

Dabei entdecken und begreifen sie naturwissenschaftliche Phänomene und technische Zusammenhänge ganz spielerisch.

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände, begründet das Engagement der Verbände bei dem Projekt so: „Es ist wichtig, junge Menschen schon früh für naturwissenschaftlich-technische Berufe zu begeistern, denn Bayern braucht auch in Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte. Wir unterstützen die Miniphänomenta mit voller Überzeugung, denn sie setzt genau dort an. Sie fördert naturwissenschaftliches Interesse schon bei Grundschulkindern und leistet bereits seit über 15 Jahren einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchsförderung in Bayern.“

Die Lehrkräfte halten sich bei den Experimenten bewusst im Hintergrund, damit die Kinder eigenständig forschen und lernen.

Wie viel Freude die Kinder an naturwissenschaftlichen Themen haben, zeigte sich auch Schulleiter Claudio Pütz. „Es ist eine wahre Freude, die Kinder beim selbstständigen Forschen, Entdecken und Erleben zu beobachten. Jeden Tag begeben sie sich aufs Neue auf die Suche nach Antworten. Ob vor, während oder nach dem Unterricht: ihre Neugier kennt keine Grenze.“ Zum kürzlich stattfindenden Tag der Öffentlichkeit besuchte auch Bürgermeister Thilo Wagner die „Miniphänomenta“ im Schulhaus und nannte diese Art zu lernen als die allerbeste. „Aus Neugier, aus eigenem Antrieb, mit Spaß, gemeinsam und selbstständig“. Er freute sich sehr über das niederschwellige und pädagogisch wertvolle Projekt. Wenn einige nachgebaute Stationen in Stegaurach auch noch langfristig im Schulhaus aufgestellt werden, sei zudem auch noch die Nachhaltigkeit gegeben, so der Bürgermeister.

Bildung stärken und fördern

Im nächsten Schritt des Projekts ist dann die Schulfamilie gefragt: Einige der Stationen sollen gemeinsam mit regionalen Sponsoren nachgebaut werden, so dass die Schüler über den zweiwöchigen Besuch der „Miniphänomenta“ hinaus an ihrer Schule weiterhin forschen und entdecken können. Denn das ist die Intention des Projekts. „Wir möchten die Faszination für technische und naturwissenschaftliche Themen früh wecken und das Interesse der Kinder fördern, um so auch die MINT-Bildung in Bayern weiter zu stärken“, ergänzt Projektleiterin Eva Hinterhuber von der Bildungsinitiative Technik – Zukunft in Bayern im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft. red