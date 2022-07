Spuren im Sand, Schnee oder zum Beispiel die Fraßspur einer Schnecke verraten dem Betrachter vielleicht, wer seinen „Fußabdruck“ hinterlassen hat. Doch nicht alle Spuren sind für Menschen sichtbar oder sie vergehen mit der Zeit – wie der Klang einer Melodie, die Kreise eines Adlers am Himmel oder die Bahn einer Stubenfliege in der Luft. Solchen unsichtbaren Spuren widmet sich der Münchner Photokünstler Lothar Schiffler seit langer Zeit. Er zeichnet mit komplexen photo- und videotechnischen Verfahren die Flugbahnen von Mauerseglern, Bussarden, Kranichen, Insekten und sogar Flugsamen nach. Seine Aufnahmen sind von heute an bis zum 30. Dezember in der Sonderausstellung „Airlines“ im Naturkundemuseum Bamberg zu bewundern.

Schreiben mit Schatten

Allerdings sind die Möglichkeiten der Photographie – dem Schreiben mit Licht – nicht geeignet, um die Bewegungen in der Luft aufzuzeichnen. Deshalb bedient er sich des Gegenteils, dem Schreiben mit Schatten, der sogenannten Iskiographie. Tausende Einzelbilder ausgewählter Videopassagen werden mit modernster, digitaler Phototechnik zusammengeführt und ermöglichen so die Rekonstruktion einer Bewegungsspur in der Luft. So kann der Moment gleichzeitigen Entstehens und Vergehens kann optisch wahrgenommen werden.

Die Rekonstruktion der Bewegungsspuren von Vögeln, die Lothar Schiffler im lokalen Maßstab aufzeichnet, hat aber auch handfeste wissenschaftliche Aspekte. So nutzen Ornithologen immer raffiniertere technische Methoden, um beispielsweise globale Bewegungen von Zugvögeln zu rekonstruieren. Laien staunen, wieviel Leben und Bewegung in der Luft ist.

Die Besucher der Ausstellung sind eingeladen, die Flugbahnen unterschiedlicher Vogelarten, Insekten oder Flugsamen im Naturkundemuseum zu bewundern. Dabei sind die einzelnen Iskiographien überaus ästhetisch und regen an, den Himmel zukünftig mit anderen Augen zu betrachten.

Die Sonderausstellung ist zu den üblichen Öffnungszeiten des Naturkundemuseums in der Fleischstraße 2 zu besichtigen. Anfragen nach Führungen unter info@naturkundemuseum-bamberg.de. Quizbögen, unter anderem zur Sonderausstellung, sind in der Ferienzeit an der Museumskasse erhältlich. red